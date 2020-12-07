Руслан Бальбек оценил обзор службы конгресса США о «деятельности ГРУ»
7 декабря 2020, 12:50[ «Аргументы Недели» ]
В Исследовательской службе конгресса США заявили, что ГРУ в последнее время якобы связано с наиболее "агрессивными" операциями Москвы. Организацией подготовлен обзор работы разведки, в котором перечень обвинений в адрес РФ.
Депутат Госдумы Руслан Бальбек выразил мнение, что представленные в обзоре тезисы - "байки", сообщает RT. Заявление, по его словам, громкое, в открытую обвиняющее, а доказательств никаких, только "невнятное маловразумительное бормотание". Он считает, что "российскую угрозу" выдумали для оправдания выделения дополнительных финансов: "Сказали бы уже честно: «Нам нужны деньги, вот мы и придумали русскую угрозу".
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