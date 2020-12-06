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В Петербурге задержан Валерий Соловей. Ночь политолог провел в камере

, 15:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Эхо Москвы

В Петербурге задержан Валерий Соловей. Ночь политолог провел в камере
Валерий Соловей, фото из соцсети Facebook.com

В Петербурге в субботу, 5 декабря, полиция задержала Валерия Соловья. Ночь политолог провел в камере отдела полиции. В ближайшие минуты должно начаться заседание суда.  Валерий Соловей в этом году создал и возглавил движение «Перемен».

Вчера он встретился на Невском проспекте в центре Петербурга у Гостиного двора со своими сторонниками. Во время встречи неизвестные кинули в толпу дымовую шашку и раскидали листовки со словами: «От подобных перемен попадет Россия в плен». Полиция задержала человека, который предположительно кидал дымовую шашку, а также задержали самого политолога.
Соловей уверяет, что просто гулял на Невском.

Адвокат политолога Елена Михно сообщила о составлении на Соловья протокола о нарушении правил проведения публичных мероприятий.

Ранее в соцсетях партии «За правду» появились сообщения о том, что необходимо пресечь «противозаконное антигосударственное мероприятие». Валерия Соловья в тех публикациях назвали лидером белорусского телеграм-канала Nexta.

ИЧ

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