Жириновский считает, что для России разумно поделить Украину с Европой

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28 ноября 2020, 20:09 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Глава ЛДПР предложил поделить Украину между Россией и Европой после войны за Крым и Донбасс. «Уничтожаем украинскую армию. В это время им на помощь идёт польская армия. Тоже гибнет…» - заявил Жириновский. Об этом сообщает ТК «Царьград».

В случае нападения Украины на Крым и Донбасс страна будет разделена между Россией и Германией. По его словам, в начале конфликта русская армия полностью уничтожит украинские силы. Им на помощь придёт польская армия, которая также будет уничтожена. При этом весь конфликт будет происходить на территории Украины, чтобы не задействовать территорию натовских стран.

После разгрома армии Польши в войну вмешается уже Германия, считает Жириновский. Когда это произойдёт, Москва и Берлин смогут провести переговоры и разделить Незалежную между Европой и Россией. Глава ЛДПР предлагает Западную Украину отдать ЕС и НАТО, а остальную часть страны принять в РФ на правах областей.

«Западные районы будут называться Галиция - новое государство. Львов, Луцк, Ровно, Ивано-Франковск - ровно пять территорий, которые от Польши отошли. Это новое государство и в ЕС возьмут, и в НАТО», - сказал Жириновский.