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Заявление посольства Польши по фактам событий в Катыни

, 20:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: gov.pl

Заявление посольства Польши по фактам событий в Катыни
Фото: соцсети

Посольство Польши заявило об искажении Россией фактов, касающихся событий в Катыни. Текст опубликован на сайте дипмиссии.

Заявление Посольства РП в Москве в связи с искажением фактов, касающихся Катынского преступления

Посольство Республики Польша в Москве с изумлением отметило, что во время конференции, посвященной польско-российским отношениям и прошедшей в Тверской области в ноябре 2020 года прозвучали высказывания, направленные на искажение фактов, касающихся Катынского преступления в Твери и Медном. На наш взгляд, распространенная на конференции версия истории была направлена на то, чтобы не признать ответственности НКВД за Катынское преступление в Медном и подтвердить сталинскую версию убийства, возлагающую ответственность за преступление на нацистскую Германию. Удивляет также то, что это мероприятие было одобрено официальными представителями российской Думы, участвовавшими в конференции.

Исходя из заявлений представителей властей Российской Федерации мы согласны с тем, что нужно сосредоточиться на защите исторической правды о Второй мировой войне, а также напоминать об ответственности НКВД за Катынское преступление.

НХ

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