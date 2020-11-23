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РБК: Главу фракции «Единой России» в Госдуме могут сменить

, 11:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

РБК: Главу фракции «Единой России» в Госдуме могут сменить
Сергей Неверов, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

В Кремле обсуждается возможность смены лидера фракции единороссов в Госдуме. Выборы в Госдуму пройдут осенью 2021 года. Три источника РБК в окружении администрации президента РФ узнали, что рассматривается вопрос о замене лидера фракции Сергея Неверова.

По информации источников, Неверов ориентируется прежде всего на председателя Госдумы Вячеслава Володина, а не на администрацию президента и руководство партии. Но двух центров силы в управлении фракцией быть не должно.

Но обращается внимание не только на то, что Неверов — человек Володина. В «Единой России» неоднократно говорили о том, что фракция в следующей Думе существенно обновится и может произойти замена лидера.

ИЧ

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