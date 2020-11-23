РИА Новости: 17 депутатов гордумы Хабаровска во главе с председателем покинули ЛДПР

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23 ноября 2020, 07:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

ЛДПР, фото: Anton Belitsky/Global Look Press/ globallookpress.com

СМИ со ссылкой на источник в парламенте сообщили, что семнадцать депутатов городской думы Хабаровска, в том числе председатель палаты, покинули ЛДПР в понедельник, 23 ноября.

«Вышли из партии ЛДПР 17 депутатов во главе с председателем, подтверждаю, решение принято сегодня. Это личное решение. Основной момент почему – внутренние убеждения, несогласие с действиями регионального отделения фракции, с их политикой», - пояснил собеседник.

Он отметил, что депутаты будут оставаться беспартийными.

Кроме того, летом ЛДПР покинул депутат хабаровской гордумы Александр Каян, а в середине октября исключили его коллегу Игоря Соколова. Сейчас в местной гордуме интересы партии представляют 15 депутатов из 35.