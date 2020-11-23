РИА Новости: 17 депутатов гордумы Хабаровска во главе с председателем покинули ЛДПР
23 ноября 2020, 07:51[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
СМИ со ссылкой на источник в парламенте сообщили, что семнадцать депутатов городской думы Хабаровска, в том числе председатель палаты, покинули ЛДПР в понедельник, 23 ноября.
«Вышли из партии ЛДПР 17 депутатов во главе с председателем, подтверждаю, решение принято сегодня. Это личное решение. Основной момент почему – внутренние убеждения, несогласие с действиями регионального отделения фракции, с их политикой», - пояснил собеседник.
Он отметил, что депутаты будут оставаться беспартийными.
Кроме того, летом ЛДПР покинул депутат хабаровской гордумы Александр Каян, а в середине октября исключили его коллегу Игоря Соколова. Сейчас в местной гордуме интересы партии представляют 15 депутатов из 35.
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