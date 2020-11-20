Никто не идёт в губернаторы. Для Белгородской области с трудом наскребли

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20 ноября 2020, 14:16 [ «Аргументы Недели» ]

Два месяца назад последний ельцинский губернатор Евгений Савченко покинул пост главы Белгородской области. Всё это время регион оставался по факту без руководства.



Должность губернатора предлагали бывшему министру транспорта Евгению Дитриху, но он отказался. Кадровую дыру решили закрыть Вячеславом Гладковым, бывшим ставропольским чиновником. Как пишет «Новая газета», экс-губернатор Савченко на назначение нового руководителя области отреагировал весьма резко. Он сообщил, что Гладкову потребуются серьёзные усилия, чтобы вписаться в проблематику региона. Важно ужиться с имеющимся составом правительства и продолжить те проекты, которыми всегда отличалась область.



Политолог Антон Чаблин считает, что фигура Гладкова не соответствует масштабам региона, который усилиями предыдущего губернатора превратился в показательный субъект. Новый управленец не справится с задачами из-за отсутствия управленческого опыта и гибкости, предполагает Чаблин.



Похоже, что на скамейке запасных в Администрации президента никого не остаётся. Пока кремлёвские башни бьются за влияние и возбуждают уголовные дела против губернаторов действующих и бывших, желающих погружаться в это хозяйственное говно и нести ответственность за регионы становится всё меньше, ведь всё равно в конечном счёте посадят.



