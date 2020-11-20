Путин подписал указ об упразднении Роспечати и Россвязи, их функции переданы Минцифры РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упразднении двух федеральных агентств - Роспечати и Россвязи. Функции этих ведомств переданы Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифры России).
Указ «О совершенствовании государственного управления в сфере цифрового развития, связи и массовых коммуникаций» опубликован в пятницу, 20 ноября, на сайте Кремля.
«Упразднить Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям и Федеральное агентство связи. Передать Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации функции упраздняемых Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и Федерального агентства связи», — указано в документе.
Cогласно Указу, Минцифры является правопреемником упраздняемых Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и Федерального агентства связи, в том числе по обязательствам, возникшим в результате исполнения судебных решений.