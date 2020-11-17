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Сенатор Клишас сообщил о внесении в Госдуму законопроекта о президентских сроках

, 20:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Сенатор Клишас сообщил о внесении в Госдуму законопроекта о президентских сроках
Андрей Клишас, фото из соцсети

В Госдуму внесен законопроект, который разрешает действующему президенту Российской Федерации вновь баллотироваться на два президентских срока. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников и депутат Госдумы Ольга Савастьянова во исполнение принятых поправок в Конституцию подготовили законопроект и внесли его в нижнюю палату парламента.

Как рассказал Клишас, законопроектом устанавливается, что не имеет права быть избранным президентом России гражданин, занимавший указанную должность два срока или занимающий ее на день официального опубликования решения о назначении выборов второй срок.

Клишас отметил, что положение законопроекта не применяется к президенту, который занимает эту должность на момент вступления в силу поправки к Конституции, содержащей соответствующее ограничение. Оно также не исключает для президента возможность находиться на этом посту в течение сроков, допустимых указанным положением.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о гарантиях президенту России и членам его семьи после прекращения им исполнения своих полномочий.

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