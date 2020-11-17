ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Политика 13+

Климов уточнил предложение сенаторов увольнять педагогов за подстрекательства к нарушению Конституции РФ

, 16:08 [ «Аргументы Недели» ]

Климов уточнил предложение сенаторов увольнять педагогов за подстрекательства к нарушению Конституции РФ

Глава комиссии Совета Федерации по защите суверенитета России от внешнего вмешательства Андрей Климов уточнил предложение сенаторов увольнять педагогов за подстрекательства к нарушению Конституции РФ.

Парламентарии предложили принять законопроект, который позволит увольнять педагогов, если те будут использовать работу в сфере образования и просвещения для разжигания розни или для побуждения к действиям, противоречащим Конституции. Комиссия предложила внести эти предложения в Думу безотлагательно.

Климов уточнил, что речь идет о законопроекте, который будет регулировать участие образовательных организаций в международном сотрудничестве. Как объяснил сенатор, "пополнить закон об образовании понятием "просветительская деятельность" для обеспечения регулирования такого рода деятельности и участия образовательных организаций в международном сотрудничестве. "При этом предусмотреть возможность увольнения педагога в случае использования им образовательной или просветительской деятельности для разжигания социальной, расовой или религиозной розни, а также побуждения к иным действиям, противоречащим Конституции России", - уточнил Климов.

ИЧ

В мире

Gazeta Wyborcza: Россия может взять под контроль Суэцкий канал, имеющий ключевое значение для мировой экономики

Россия возьмет под контроль Суэцкий канал, имеющий ключевое значение для мировой экономики

Российская Федерация может взять под свой контроль Суэцкий канал, который имеет ключевое значение для мировой экономики. Об этом говорится в материале, появившемся некоторое время назад на страницах СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью