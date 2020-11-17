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17 ноября 2020, 16:08 [ «Аргументы Недели» ]

Глава комиссии Совета Федерации по защите суверенитета России от внешнего вмешательства Андрей Климов уточнил предложение сенаторов увольнять педагогов за подстрекательства к нарушению Конституции РФ.

Парламентарии предложили принять законопроект, который позволит увольнять педагогов, если те будут использовать работу в сфере образования и просвещения для разжигания розни или для побуждения к действиям, противоречащим Конституции. Комиссия предложила внести эти предложения в Думу безотлагательно.

Климов уточнил, что речь идет о законопроекте, который будет регулировать участие образовательных организаций в международном сотрудничестве. Как объяснил сенатор, "пополнить закон об образовании понятием "просветительская деятельность" для обеспечения регулирования такого рода деятельности и участия образовательных организаций в международном сотрудничестве. "При этом предусмотреть возможность увольнения педагога в случае использования им образовательной или просветительской деятельности для разжигания социальной, расовой или религиозной розни, а также побуждения к иным действиям, противоречащим Конституции России", - уточнил Климов.