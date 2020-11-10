Если Байден умрет, его место займет «злобная, ужасная женщина»

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10 ноября 2020, 14:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Медуза

Фото: Global Look Press

Камала Харрис – избранный вице-президент США. Первая женщина на этому посту. В Америке ее называют жесткой, но именно она займет место Джо Байдена, если с ним что-то случится.

56-летняя Камала Харрис свою первую речь на посту вице-президента вышла читать вся в белом. Ровно сто лет назад женщины в США добились права голосовать, и цветом их движения был именно белый.

«Я — первая женщина на этом посту, но не последняя. Каждая маленькая девочка, которая смотрит на нас сегодня, знает, что наша страна — страна возможностей», – заявила Харрис.

Родители Камалы были выходцами из британских колоний с разных концов света. Отец (впоследствии ставший первым чернокожим профессором экономики в Стэнфордском университете) - с Ямайки, мать – из Индии (после развода перебралась в Канаду, где изучала рак груди).

Камала Харрис получила юридическое образование в Калифорнии. В 2004 году ее избрали на пост прокурора Сан-Франциско. Харрис пообещала не требовать для преступников смертной казни, а также организовала успешную программу по борьбе с рецидивами среди осужденных молодых людей. В итоге Камала стала генеральным прокурором штата Калифорния и вышла замуж за юриста Дага Эмхоффа. Общих детей у пары нет, только взрослые дети супруга от первого брака.

В 2016 Камала Харрис стала сенатором. За время работы в ней уживались две противоречивые личности – жесткого прокурора и либерала. Она почти всегда голосовала против предложений республиканцев, за что Дональд Трамп назвал ее «злобной, ужасной женщиной».

В 2019 году Харрис стала одним из фаворитов на праймериз демократов. И у нее, по сути, были все шансы быть сейчас на месте Байдена, которого на дебатах она не раз ставила на место. Например, напомнила, что он боролся с интеграцией школ для темнокожих и был сторонником сенаторов, выступавших за сегрегацию. Вот только все предложения и решения Харрис в дальнейшем оказались непоследовательными, из-за чего она довольно быстро потеряла рейтинг.

Как сложатся взаимоотношения Байдена и Харрис, пока ответить однозначно сложно. Можно сказать лишь одно – наблюдать за ними будет весьма любопытно.