В Уральском федеральном округе назначен новый полпред президента
9 ноября 2020, 14:12[ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]
Согласно указу Владимира Путина полномочным представителем президента в УрФО назначен Владимир Якушев.
Также на официальном сайте президента появился указ об освобождении от должности полпреда Николая Цуканова, который занимал ее с 2018 года.
Владимир Якушев станет шестым полномочным представителем президента на Урале.
Ранее он занимал должность министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, с 2005 по 2018 был губернатором Тюменской области.
По мнению экспертов, было много причин для отставки Николая Цуканова. Как сообщает агентство «Полит74», среди них – арест его помощника по обвинению в государственной измене, скандалы из-за строительства храма в центре Екатеринбурга, а также скандал вокруг духовника Среднеуральского женского монастыря Сергия.
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