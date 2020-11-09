В Уральском федеральном округе назначен новый полпред президента

Аргументы Недели → Политика 13+

9 ноября 2020, 14:12 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото - минстрой России

Согласно указу Владимира Путина полномочным представителем президента в УрФО назначен Владимир Якушев.

Также на официальном сайте президента появился указ об освобождении от должности полпреда Николая Цуканова, который занимал ее с 2018 года.

Владимир Якушев станет шестым полномочным представителем президента на Урале.

Ранее он занимал должность министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, с 2005 по 2018 был губернатором Тюменской области.

По мнению экспертов, было много причин для отставки Николая Цуканова. Как сообщает агентство «Полит74», среди них – арест его помощника по обвинению в государственной измене, скандалы из-за строительства храма в центре Екатеринбурга, а также скандал вокруг духовника Среднеуральского женского монастыря Сергия.