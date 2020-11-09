На краевом Совете законодателей обсудили изменения в ряд федеральных документов

Аргументы Недели → Политика 13+

9 ноября 2020, 13:01 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Под председательством главы регионального парламента Юрия Бурлачко в дистанционном формате прошло заседание Совета законодателей Краснодарского края. Участие в совещании приняли сенаторы Владимир Бекетов и Алексей Кондратенко, вице-губернатор Кубани Игорь Чагаев, депутаты Госдумы и ЗСК, руководители представительных органов муниципальных образований.

В повестку дня в общей сложности было включено семь вопросов. Среди них — законодательные инициативы по изменению ряда федеральных нормативных правовых актов.

Перед началом заседания Юрий Бурлачко и Владимир Бекетов вручили председателю комитета ЗСК по вопросам ТЭК, транспорта и дорожного хозяйства Владимиру Чепелю Почетную грамоту Совета Федерации.

Открывая заседание, Юрий Бурлачко предложил внести ряд изменений в само Положение о Совете. В том числе они касаются организации его работы в условиях ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса.

Одним из рассмотренных вопросов стали предложенные депутатами ЗСК изменения в федеральный закон, регулирующий производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. С документом присутствующих ознакомил вице-спикер ЗСК, председатель профильного комитета Сергей Алтухов. По его словам, в период с 2016 по 2019 годы факты розничной продажи спиртного без маркировки и нанесения обязательной информации были выявлены в 200 объектах розничной торговли общественного питания.

— Кубани такие факты выявляются систематически. Фальсифицированная продукция представляет реальную опасность для жизни и здоровья жителей края. Более того — она наносит существенный ущерб экономике региона. Поэтому в федеральном законодательстве необходимо закрепить условия, ограничивающие получение лицензии для недобросовестных продавцов алкогольной продукции, — подчеркнул спикер ЗСК Юрий Бурлачко, комментируя документ.

В ходе дискуссии участники заседания высказали ряд предложений, которыми, по их мнению, можно было бы дополнить рассматриваемую законодательную инициативу.

Парламентарии обсудили и изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях, предполагающие ужесточение наказания за продажу фальсифицированного алкоголя. Председатель ЗСК подчеркнул, что чем решительнее и серьезнее будут меры по противодействию производству и продаже такого спиртного, тем эффективнее можно пресекать реализацию фальсификата.

В числе инициатив, предложенных для внесения в Госдуму, были также изменения в отдельные статьи федеральных законов, касающихся защиты информации и общих принципов организации представительных и исполнительных органов госвласти субъектов РФ. Как отметил Юрий Бурлачко, сегодня для развития рынка информационных технологий органами государственной власти в регионах используются самые разные механизмы. Но в то же время полномочия органов госвласти оказывать меры поддержки, в том числе за счет средств бюджетов, не имеют предметного закрепления в профильных нормативных правовых актах федерального уровня.

Детально участники Совета обсудили поправки в Жилищный кодекс РФ, которые представил председатель комитета ЗСК по вопросам строительства и ЖКХ Владимир Лыбанев. Изменения призваны исправить ситуацию, при которой решения о смене управляющей организации принимаются собственниками помещений в многоквартирном доме многократно в течение незначительного промежутка времени.

При обсуждении данного вопроса участники заседания пришли к мнению, что вынесенный на рассмотрение Совета законодателей документ необходимо дополнить рядом пунктов. В частности, чтобы органы местного самоуправления могли влиять на выбор управляющей компании. С таким предложением выступил сенатор Владимир Бекетов, аргументировав это тем, что недобросовестное управление многоквартирным домом приводит к большим задолженностям по плате за коммунальные услуги.

По словам руководителя Законодательного Собрания, в ближайшем будущем для доработки документа будет создана рабочая группа, куда войдут представители органов исполнительной власти, депутаты профильного комитета ЗСК.

Подробно парламентарии остановились и на обращении депутатов ЗСК к главе правительства Михаилу Мишустину. Подготовлено оно возглавляемым Александром Джеусом комитетом ЗСК по вопросам использования природных ресурсов, экологической безопасности, санаторно-курортного комплекса и туризма. Появление документа обусловлено необходимостью урегулирования отдельных вопросов, связанных с реализацией переданных полномочий по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов на территории Краснодарского края, в том числе в отношении внутренних морских вод.

По итогам заседания одобренные для внесения в Государственную Думу инициативы были направлены в Совет законодателей РФ при Федеральном Собрании.