Нового главу назначили ЛДПР в Хабаровской городской думе
5 ноября 2020, 17:59[ «Аргументы Недели. Хабаровск», DVHAB ]
Фракцию ЛДПР в Хабаровской городской думе возглавил 27-летний Павел Тупченко, сменив на этой должности Михаила Сидорова.
Сидоров объяснил, что был избран на этот пост на сложный период становления нового состава депутатов в 2019 году.
- Уже в январе я сам начал активно рекомендовать кандидатов на должность. Могу честно сказать, что Павла предложил не я, но знаю, что он давно состоит в рядах ЛДПР. Теперь буду ему содействовать, а высвободившееся время направлю на более активную работу с избирателями, - рассказал Михаил Сидоров.
Ранее Тупченко избирался в довыборах в гордуму, но его обошли все оппоненты. Больше Тупченко не был ничем примечателен как депутат. До последнего дня, когда он пошел на повышение, возглавив партию.
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