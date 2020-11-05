Сенатор Косачев предположил, как сложатся отношения России и США после выборов

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5 ноября 2020, 13:57 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Константин Косачев, сайт Совета Федерации

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что межпарламентские отношения российских и американских сенаторов по-прежнему остаются в состоянии заморозки. По его словам, прошедшие в США выборы в Конгресс не изменят ситуацию в верхней палате парламента.

«Прогнозы говорят, что расклад сил в Сенате не претерпит изменений … Наши межпарламентские связи заморожены. Возможно, нам удастся выводить на контакт отдельных сенаторов, как это было и в прежнее время. Но эти сенаторы остаются в одиночестве или в очевидном меньшинстве», - пояснил он в эфире телеканала СФ «Вместе РФ».

Кроме того, Косачев не уверен, что республиканцы сохранят преимущество.

Ранее журналист Владимир Познер спрогнозировал последствия выборов в США для России.