Сенатор Косачев предположил, как сложатся отношения России и США после выборов
5 ноября 2020, 13:57[ «Аргументы Недели» ]
Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что межпарламентские отношения российских и американских сенаторов по-прежнему остаются в состоянии заморозки. По его словам, прошедшие в США выборы в Конгресс не изменят ситуацию в верхней палате парламента.
«Прогнозы говорят, что расклад сил в Сенате не претерпит изменений … Наши межпарламентские связи заморожены. Возможно, нам удастся выводить на контакт отдельных сенаторов, как это было и в прежнее время. Но эти сенаторы остаются в одиночестве или в очевидном меньшинстве», - пояснил он в эфире телеканала СФ «Вместе РФ».
Кроме того, Косачев не уверен, что республиканцы сохранят преимущество.
Ранее журналист Владимир Познер спрогнозировал последствия выборов в США для России.
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