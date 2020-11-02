Совет Федерации после реформирования может стать клубом для почётных пенсионеров

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2 ноября 2020, 13:04 [ «Аргументы Недели» ]

В Государственную Думу направлен очередной пакет законов в связи с принятием новой Конституции. Законопроекты посвящены реформированию Совета Федерации. Согласно предложениям президента, теперь в государственном органе может находится до 30 представителей федеральной власти, а также бывшие президенты.



Сейчас в него может войти бывший экс-глава российского государства, заместитель председателя Совета безопасности - Дмитрий Медведев. Право вхождения в правительственный орган ему дано в качестве исключения, так как законопроект составлен после его ухода с президентского поста.



Такая схема наводит на мысль, что Совфед будет походить на ведомство для почётных пенсионеров. Экс-президентам можно будет сделать выбор идти в Совет Федерации или нет только один раз. Из 30 сенаторов семь человек будут назначены на пожизненный срок, а остальные займут посты на шесть лет. Для пожизненных членов выдвинуто условие – ими могут стать граждане, которые имеют заслуги перед государством. Не исключено, что в состав первой категории войдут приближённые президента.



Новый пакет документов способствует укоренению власти Путина. Такая ситуация складывается либо для получения им статуса лидера нации, либо в связи с подготовкой трансформации власти. По предположениям экспертов, сам Путин не планирует становиться сенатором.



