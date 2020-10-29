Встреча глав регионов стран ШОС может пройти в Челябинске весной

Аргументы Недели → Политика 13+

29 октября 2020, 17:26 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Об этом рассказал Алексей Текслер во время первого Форума глав регионов государств-участников ШОС, который прошел сегодня в онлайн режиме.

Обращаясь к участникам Форума, Алексей Текслер отметил, что Россия долго шла к этому событию.

«Пять лет назад Челябинская область выступила с идеей создания такой площадки. Благодаря поддержке секретариата ШОС, национальных координаторов стран ШОС, а также коллег из других государств эта инициатива воплощена в жизнь. Мы ждали участников форума на Южном Урале, но, уверен, такая возможность еще появится, и мы сможем встретиться на очном форуме в 2021 году в Челябинске».

Вместе с Алексеем Текслером в работе Форума приняли участие вице-губернатор Егор Ковальчук, отвечающий за реальный сектор экономики и международное сотрудничество, и Андрей Шмидт, председатель городской Думы Челябинска.

Алексей Текслер рассказал о приоритетах в работе властей, прежде всего касающихся инвестиционной политики, а также предложил связать Челябинск с городами стран ШОС прямыми авиарейсами.

Он подчеркнул, что в ближайшее время аэропорту будет присвоена третья категория ИКАО, которая позволит принимать воздушные суда в любую погоду.

Планируется, что экспертная встреча по вопросам развития Форума пройдет в декабре, а весной 2021 года, если позволит эпидобстановка, главы регионов стран ШОС встретятся в Челябинске.