Путин перечислил меры по снижению напряженности в Европе
26 октября 2020, 12:47[ «Аргументы Недели» ]
Президент РФ Владимир Путин в понедельник, 26 октября, выступил с заявлением по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и предложил меры по снижению напряженности в Европе.
«Договор о РСМД являлся важным элементом архитектуры по обеспечению международной безопасности и стратегической стабильности. Особую роль Договор играл в плане поддержания предсказуемости и сдержанности в ракетной сфере на европейском пространстве», - цитирует пресс-служба Кремля российского лидера.
Путин отметил, что в условиях неослабевающей напряжённости по линии Россия‒НАТО очевидны новые угрозы для общеевропейской безопасности, поэтому сейчас востребованы «активные усилия по сокращению дефицита доверия, укреплению региональной и глобальной стабильности, а также снижению рисков, проистекающих от недопониманий и разногласий в области ракетных вооружений».
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