Президент Армении оценил роль России в урегулировании конфликта в Карабахе

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24 октября 2020, 17:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Лавров, Саркисян, фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Президент Армении Армен Саркисян высказался о роли России в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе. По его словам, РФ является надежным посредником в переговорах по урегулированию кризиса.

Он добавил, что Россия продемонстрировала свою приверженность к поиску мирного решения, выступив 10 октября посредником между сторонами.При этом Саркисян подчеркнул, что Баку продолжает оставаться на своей "агрессивно настойчивой, совершенно деструктивной позиции".

Ранее Алиев оценил поведение России в ситуации с Нагорным Карабахом.