Медведев: США предпринимает грубые попытки вмешательства во внутренние дела государств

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24 октября 2020, 12:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

фото: Дмитрий Медведев, сайт Госдума РФ

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Соединённые Штаты и их союзники по НАТО предпринимают грубые попытки вмешательства во внутренние дела других государств.

«К сожалению, несмотря на предпринимаемые усилия по поддержанию мира, мы по-прежнему остаёмся свидетелями односторонних агрессивных действий, грубых попыток вмешательства во внутренние дела суверенных государств, предпринимаемых, в частности, США и их союзниками, входящими в блок НАТО», - написал он в статье к 75-летию ООН, опубликованной на сайте RT.

Медведев отметил, что в мире продолжают «тлеть очаги вооружённого противостояния», каждый день гибнут люди. По его словам, только согласованная правовая оценка ситуации со стороны Совбеза ООН позволяет понять, кто прав, кто виноват, кто агрессор, а кто жертва. Он считает, что в противном случае в условиях фальсификации фактов и методов «гибридной» войны есть риск, что чёрное будет выдаваться за белое, неправовое станет законным, «правду спрячут за красивой телевизионной картинкой или постами в социальных сетях».