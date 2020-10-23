Алексей Текслер отметил важность диалога между странами ШОС в период пандемии

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23 октября 2020, 18:45 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото пресс-службы губернатора Челябинской области

Губернатор Челябинской области подвел итоги работы круглого стола на межпартийном форуме «Единой России» «ШОС+».

Алексей Текслер выступил в роли модератора круглого стола, посвященного сотрудничеству стран-участниц форума. На пленарном заседании форума он подвел итоги и озвучил предложения, высказанные на круглом столе.

По словам Алексея Текслера, во всех обсуждениях так или иначе затрагивалась тема пандемии коронавируса.

«В целом отмечу главный, сквозной вывод дискуссии о необходимости активизации межпартийного диалога и взаимодействия ведущих политических сил стран ШОС, – сказал Алексей Текслер. – Все отметили важность такого диалога, особенно сейчас, в период пандемии.

В первую очередь это касается реального партнерства и обмена мнениями по поводу влияния кризиса на предпринимательство. «Деловая Россия» предложила использовать для сотрудничества электронные площадки, привлекать институт бизнес-послов и развивать партнерскую сеть зарубежных бизнес-организаций. На круглом столе прозвучало немало предложений по запуску новых межрегиональных инвестиционных проектов.

Особое внимание участники дискуссии уделили программам студенческих обменов, в том числе на базе Университета ШОС. В связи с непростой ситуаций решено более активно развивать совместные образовательные онлайн-проекты. Еще одна актуальная тема – вакцина от коронавирусной инфекции. По мнению экспертов, необходимо создавать кооперационные цепочки по производству вакцины в регионах стран ШОС, а также вести единую информационную политику по части вакцинации населения, обмениваться опытом врачей.

В свою очередь Алексей Текслер рассказал о мерах, которые предприняли власти для поддержки бизнеса и стабилизации рынка труда в Челябинской области.