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Путин ответил на вопрос о возможности остаться на посту президента после 2024 года

, 21:52 [ «Аргументы Недели» ]

Путин ответил на вопрос о возможности остаться на посту президента после 2024 года
В. Путин, Фото с сайте Кремля

Владимир Путин в четверг, 22 октября, ответил на вопрос о возможности остаться ему на посту президента России после 2024 года.

В ходе участия в итоговой пленарной сессии XVII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» Путин ответил участникам мероприятия, что сейчас рано обсуждать эту тему. И он сказал, что когда-нибудь это «должно закончиться».

«2024 год и более позднее время — нужно будет смотреть, когда время придет. Сейчас нужно просто напряженно работать, как святой Франциск, каждому на своем участке», — заявил глава государства и добавил: «Когда-то это, безусловно, должно закончиться. Я отдаю себе в этом отчет прекрасно».

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