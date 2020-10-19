СМИ: Идея Минфина реформировать МВД может привести к массовым увольнениям из правоохранительных органов

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19 октября 2020, 09:46 [ «Аргументы Недели» ]

здание МВД РФ, фото: Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

Инициатива Министерства финансов реформировать МВД, объединить в один орган Министерство внутренних дел, ФСИН, службу судебных приставов и фельдъегерскую службу, передав при этом часть функций полиции гражданским ведомствам, может привести к масштабным увольнениям из правоохранительных органов.

О предложении Минфина оптимизировать расходы на правоохранительный блок стало известно в конце прошлой недели. Как пишет газета "Коммерсантъ", "речь идет о сокращении численности органов внутренних дел на 10%, в том числе за счет перевода сотрудников подразделений, не участвующих в правоохранительной деятельности (медицинских, учебных, кадровых, финансовых и т. п.) в разряд гражданских служащих".

Предлагается передать ряд функций полиции в Минтруд и Минздрав, например координацию программы переселения соотечественников из-за рубежа и контрольно-разрешительное регулирование в сфере легального оборота наркотических средств.

Минфин предлагает рассмотреть возможность создания единого правоохранительного органа на основе МВД, которому будут переданы функции ФСИН, фельдъегерской службы и ФССП, с одновременным сокращением штатов.

Минфин также предложил изменения и в "социальной" составляющей деятельности правоохранительных органов: увеличение минимального срока выслуги с 20 до 25 лет (без учета учебы), отмену обязательной индексации «военной» пенсии ежегодно не менее чем на 2% сверх уровня инфляции.

В МВД РФ готовится отрицательный отзыв на инициативу Минфина.