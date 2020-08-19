Президент и премьер Латвии поддерживают санкции ЕС против Беларуси

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19 августа 2020, 20:41 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Президент Латвии Эгил Левитс, фото соцсети

Президент Латвии Эгил Левитс и премьер-министр Кришьянис Кариньш придерживаются единого мнения, что ЕС должен ввести санкции в отношении ряда чиновников из Беларуси.

В итоге состоявшейся встречи президента Латвии Эгилса Левитса с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем, первые лица государства обсудили вопрос о ситуации в Беларуси. Президент Латвии отметил, что на уровне ЕС должны быть введены санкции против тех белорусских чиновников, которые несут ответственность за искажение результатов президентских выборов и подавление протестов.

«Наш взгляд, это в интересах белорусского народа, а также в наших интересах. Беларусь сама должна решить свою судьбу», - заявил глава Латвии.

Премьер Латвии заявил, что в Беларуси должны состоятся новые, честные и открытые выборы. Г-н Кариньш отметил, что на предстоящей встрече лидеров ЕС он будет убеждать другие европейские страны присоединиться к позиции Балтии и Польши. Иными словами, поддержать проведение новых выборов в Беларуси.