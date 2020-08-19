Президент и премьер Латвии поддерживают санкции ЕС против Беларуси

Президент Латвии Эгил Левитс и премьер-министр Кришьянис Кариньш придерживаются единого мнения, что ЕС должен ввести санкции в отношении ряда чиновников из Беларуси.
В итоге состоявшейся встречи президента Латвии Эгилса Левитса с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем, первые лица государства обсудили вопрос о ситуации в Беларуси. Президент Латвии отметил, что на уровне ЕС должны быть введены санкции против тех белорусских чиновников, которые несут ответственность за искажение результатов президентских выборов и подавление протестов.
«Наш взгляд, это в интересах белорусского народа, а также в наших интересах. Беларусь сама должна решить свою судьбу», - заявил глава Латвии.
Премьер Латвии заявил, что в Беларуси должны состоятся новые, честные и открытые выборы. Г-н Кариньш отметил, что на предстоящей встрече лидеров ЕС он будет убеждать другие европейские страны присоединиться к позиции Балтии и Польши. Иными словами, поддержать проведение новых выборов в Беларуси.