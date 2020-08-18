Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Политика 13+

Глава «Роснефти» подарил Путину бутылку нефти

, 20:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Глава «Роснефти» подарил Путину бутылку нефти
Фото: Владимир Путин и Игорь Сечин, kremlin.ru

Руководитель «Роснефти» Игорь Сечин подарил президенту РФ Владимиру Путину бутылку премиальной нефти. Во вторник прошла встреча, на которой обсуждался проект «Восток Ойл». 

«Сегодня с большой радостью хотел бы передать вам первую нефть, добытую на 31-й скважине Западно-Иркинского месторождения с потрясающими характеристиками: содержание серы - 0,02%. Это премиальная нефть, одна из лучших в мире, лучшая в мире. Премия на баррель по Argus, по сегодняшним оценкам, - $11 на баррель», - обратился он к президенту.

На что Путин ответил: «Конечно, лучше. Она же наша». Сечин отметил, что нефть добыта без всякого стимулирования в результате поисково-разведочной работы.

БА

В мире

В штабе Тихановской ответили на вопрос о гарантиях неприкосновенности Лукашенко

В штабе Тихановской ответили на вопрос о гарантиях неприкосновенности Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко может быть подвергнут уголовному преследованию, заявила в эфире «Эха Москвы» доверенное лицо кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольга Ковалькова.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью