Глава «Роснефти» подарил Путину бутылку нефти

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18 августа 2020, 20:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: Владимир Путин и Игорь Сечин, kremlin.ru

Руководитель «Роснефти» Игорь Сечин подарил президенту РФ Владимиру Путину бутылку премиальной нефти. Во вторник прошла встреча, на которой обсуждался проект «Восток Ойл».

«Сегодня с большой радостью хотел бы передать вам первую нефть, добытую на 31-й скважине Западно-Иркинского месторождения с потрясающими характеристиками: содержание серы - 0,02%. Это премиальная нефть, одна из лучших в мире, лучшая в мире. Премия на баррель по Argus, по сегодняшним оценкам, - $11 на баррель», - обратился он к президенту.

На что Путин ответил: «Конечно, лучше. Она же наша». Сечин отметил, что нефть добыта без всякого стимулирования в результате поисково-разведочной работы.