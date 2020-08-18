На социальные объекты для пяти кубанских муниципалитетов выделили 920 млн

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18 августа 2020, 12:15 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Департамент строительства Краснодарского края по поручению губернатора Кубани заключил соглашение с Сочи, Динским, Новокубанским и Приморско-Ахтарским районами о выделении средств из краевого бюджета на строительство пяти соцобъектов - образовательных и спортивных. Причем три из них будут реализованы в рамках нацпроекта "Демография".

Сроки реализации строительных проектов определены на 2020-2021 годы. В департаменте также сообщили, что общий объем финансирования проекта составляет почти 924 млн рублей, из которых 888,4 млн - из краевого бюджета.

Программой определена реконструкция и возведение школ и спортивных центров. В Новокубанске планируют реконструкцию общеобразовательной школы №23 имени Надежды Шабатько (выделят блок для начальной школы на 400 мест). В поселке Зарождение Динского района построят детский сад на 125 мест. В Сочи планируют расширение вместимости 105-го и 6-го детских садов - там постоят два блока на 80 мест каждый, 40 из которых - ясельные (эти объекты и вошли в нацпроект). В станице Бриньковской для спортивной школы №5 построят бассейн.

Администрация края заявляет, что расходы на строительство и реконструкцию соцобъектов выросли за последние пять лет с 8 млрд рублей до 22,5 млрд рублей. Финансирование строительства школ и детских садов при этом увеличилось в 3,1 раза, а спортивных объектов - в 1,6 раза.