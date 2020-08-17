Правительство Хабаровского края покидает глава Минздрава Александр Витько

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17 августа 2020, 08:52 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев распрощался с министром здравоохранения Александром Витько, возглавлявшего ведомство с 2007 года.

Информация об увольнении министра появилась в СМИ. Позже уход Витько из правительства подтвердили и в краевом «Белом доме».

На место казалось бы бессменного главы регионального Минздрава придет Евгений Никонов. В настоящее время он является зампредом правительства края по социальным вопросам.

Надо отметить, что, находясь на посту министра, Витько многократно подвергался критике. Подтверждением недовольства работой чиновника стали и многочисленные обращения и жалобы – около 90% из тех, что поступали в «Белый дом», связаны с медициной.

Помимо того, что Витько можно назвать «правительственным долгожителем», он еще и, пожалуй, самый непотопляемый краевой чиновник. Неоднократно его пребывание на посту оказывалось под угрозой, но ему до последнего дня удавалось остаться при портфеле. При этом он находился в почти годовом отпуске по причине судебных разбирательств, связанных с закупкой дезинфицирующих средств.

— За проблемы в медицине ответят чиновники. Мне показалось, что министр здравоохранения научился очень хорошо докладывать. Он, конечно, в своей сфере все знает. Опытного чиновника найти сложно, и я прекрасно понимаю, как тяжело управлять процессами. Но я взгляну на все своими глазами, проеду по ключевым больницам, посмотрю, где, как и что строится. Если увижу расхождения с тем, что докладывает Витько, - говорил пришедший на пост врио главы края Михаил Дегтярев.

Отметим, что сейчас краевой правительство ведет переговоры с экс-главой министерства образования региона, Аллой Кузнецовой, о ее возвращении в правительство.