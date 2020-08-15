После обвинения в саботаже уволился глава хабаровского Минтранса

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15 августа 2020, 14:26 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Свой кабинет в правительстве Хабаровского края покинул исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Максим Прохоров. Он подал в отставку после критики со стороны нового врио губернатора Михаила Дегтярева.

Дегтярев остался недоволен затягиванием сроков ремонта дороги в Верхнебуреинском районе.

В пресс-службе правительства разъяснили, что Прохоров написал заявление по собственному желанию. Место отставленного Прохорова пустовать не стало – его стол уже занял Павел Андрюшко. Напомним, что Андрюшко возглавляет управление дорожной деятельности в ведомстве. Теперь в числе его обязанности будут и обязанности министра.

Что касается Прохорова, то критика посыпалась на него за «неправильный документ». Врио губернатора заявил, что поручил ведомству оперативно отремонтировать разбитую дорогу между населенными пунктами Новый Ургал и Чегдомын. Чиновники предложили перенести ремонт на следующий год.

Дегтярев указал, что запросил данные по бюджету и выяснил, что средства на ремонт заложены.

- Даю поручение взять из резервного фонда, разделить на этапы, начать работы хотя бы уже в сентябре, чтобы хоть что-то сделать. Люди не могут ездить, убивают свой транспорт. И.о министра транспорта Прохоров мне на следующий день подтверждает, что он работает, а еще через день дает бумагу под шумок в стопке, что нецелесообразно, переносим на следующий год. Это саботаж прямой просто. В наглую и.о министра Прохоров это делает. Что я буду с ним делать? Скорее всего, уволю, - говорил врио главы региона.

Отметим, что Прохоров пришел на пост и.о. министра транспорта совсем недавно – в начале июля. Он сменил Валерия Немытова, который подал в отставку после ареста губернатора Сергея Фургала.