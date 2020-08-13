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Видео с собрания на белорусском предприятии, где в поддержку Лукашенко не встал ни один

, 16:27 [ «Аргументы Недели» ]

Видео с собрания на белорусском предприятии, где в поддержку Лукашенко не встал ни один
Фото: Global Look Press

В Сети появилась видеозапись, сделанная во время собрания на предприятии «Гродно Азот» - ведущей государственной компании страны по производству жидкого аммиака и азотных удобрений.

На видео выступающая со сцены женщина утверждает: «Коллеги, выборы состоялись». В ответ ей толпа дружно кричит: «Нет!». «Кто за Тихановскую? Встаньте», - звучит вопрос. Раздаются аплодисменты, поднимается весь зал. После вопроса «Кто за Лукашенко?» среди работников не встал никто, только женщина на сцене.

В Белоруссии началась общенациональная забастовка, к которой присоединились многие крупнейшие предприятия в самых разных сферах.

РК

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