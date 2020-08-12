Кому отказала Сочинская избирательная комиссия

Аргументы Недели → Политика 13+

12 августа 2020, 12:32 [ «Аргументы Недели. Кубань», Эмиль Боев, sochiyoung.ru ]

Фото: sochiyoung.ru

Ни одна избирательная кампания в Городское Собрание Сочи в современной истории – с 90-х годов – не начиналась столь оживленно, как нынешняя. А потому, что не было практически никакой политической борьбы, различных центров влияния, обособленных и конкурирующих финансово-промышленных групп.

Жизнь в Сочи (в политическом смысле) текла размеренно, по определённому распорядку и все знали, кому и что положено и у кого за кем очередь. Центр влияния был один – Власть. Он и распоряжался жизнью в совсем небольшом, 300-от тысячном городке. Ресурсы этого центра были несопоставимо мощнее ресурсов экономического, политического или любого другого образования в Сочи. Изредка только позволялось пошуметь коммунистам – страшно далеки они были от народа и никакой угрозы для власти не представляли. Так, декорация.

Сочи кардинально, стратегически изменился после Олимпиады-2014. В городе уже более 650-ти(!) тысяч только официально зарегистрированных жителей – всё, монолитного, спаянного и понятного, милого курортного городка Сочи больше нет. Есть крупнейший российский туристический и курортный центр Сочи – весьма разнородный социально, религиозно, в смысле диаспор и объединений «понаехавших». И у всех свои интересы и свои лидеры. И каждый надеется и стремится занять своё достойное место, обеспечить наибольшие преференции стоящему за ним социуму. Вот первая, лежащая практически на поверхности, причина активизации интереса к выборам в Городское собрание Сочи. Эти силы и лидеры ещё слабы, малоизвестны и плохо организованы, но они уже есть и заметно поднимают градус социальной активности в городе.

Основная же причина появления самостоятельных бойцов за место в Городском Собрании – это пришедшие и уже окрепшие новые финансово-промышленные группы. У них свои интересы в городе Сочи, они представляют интересы заметного количества сочинцев – своих работников, интересы крупного капитала, владеющего этими финансово-промышленными группами. Их ресурсы вполне сопоставимы с ресурсами администрации города, причём, по любому направлению они - практически равные игроки. Поэтому, те времена, когда кандидаты в большинстве своём назначались и проводились в законодательный орган силами власти и партии «Единая Россия», канули в Лету. Властям достаточно выстроить с ними партнёрские отношения, а дальше – особой активизации административного ресурса не требуется. И если НАО «Красная Поляна» или ФГБУ «Кавказский заповедник», «Жемчужина» или «Форелевое хозяйство» решили выдвинуть своих представителей в ГСС, то они справятся вполне самостоятельно – будьте уверены.

А вот те, бывшие, которые традиционно попадали в депутатский корпус именно благодаря административному ресурсу, те запаниковали – в личном плане никакого интереса для избирателей они не представляют. Дальше понятно: ряд нынешних депутатов ГСС бросились по привычной дорожке за поддержкой в администрацию города и «Единую Россию», а там – облом: отказали. И тогда понеслись страшилки по всем соцсетям и некоторым газетам даже: Избирательная комиссия будет рубить головы беспощадно! Всем неугодным и «опасным оппозиционерам» будут отказывать в регистрации.

Итак, кому отказала в регистрации Сочинская Избирательная комиссия?

Отказано 32-ум подавшим документы на регистрацию в качестве кандидатов. Из 219-ти - 14,6%. Уже никак не тянет на «массовые репрессии». Теперь давайте повнимательнее займёмся этими 32-мя. Кто они?

12 из них – это те, кто либо безработный, либо иногородний, либо пенсионер, либо выдвинут партией «Яблоко». А некоторые из них умудрились обзавестись всеми этими признаками. Ну уж явно не тянут эти 12 на объект лютости Избирательной комиссии – не тот масштаб и весьма гипотетические перспективы. Зачем их «валить» на регистрации?! Уверен, комиссия отказала им вполне законно, из-за их собственных «косяков».

Из оставшихся 20-ти есть разные люди:17 из них - ИП-шники, юристы(!), директора малоизвестных компаний с неизвестными, по большому счёту, в городе фамилиями. На серьёзных политических пассионариев они не тянут, не думаю, что Избирательная комиссия стала бы ввязываться в скандал ради их «сноса». Если они не согласны, в суд подадут обязательно – возможности у них есть.

Но уже сейчас ясно однозначно: к участию в избирательной кампании ГСС-2020 допущены все, серьёзно к этому стремившееся. Никаких искусственных препятствий или субъективных решений Избирательной комиссии нет.

Итак, старт дан, избирательная кампания началась. Победителей на этих выборах мы предскажем в наших следующих аналитических материалах.