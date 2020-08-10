Экс-президент Эстонии раскритиковал политику между ЕС и Белоруссией

Аргументы Недели → Политика 13+

10 августа 2020, 12:49 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

Экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес раскритиковал политику сближения ЕС и Белоруссии. Об этом он высказался в социальных сетях.

«Политика сближения между ЕС и Белоруссией провалилась. Действия Александра Лукашенко, заключение под стражу демократической оппозиции, подавление свободы слова и собраний, превращение выборов в фарс исключает даже молчаливую поддержку европейским демократическим обществом его режима. Я призываю Европейский союз обсудить и ввести в ответ на действия Лукашенко однозначные и эффективные санкции, цель которых заключается в защите демократии и прав человека, а также в поощрении и поддержки тех, кто выступает за демократическое будущее в Белоруссии, которое свободные люди могут выбрать на свободных выборах».