Мобильная приёмная губернатора Кубани приняла почти 500 обращений

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10 августа 2020, 12:43 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Краснодарском крае продолжает работать мобильная приёмная губернатора Вениамина Кондратьева, которая успела с 3 июля посетить уже 26 муниципалитетов и принять 468 обращений. Так, сегодня, 10 августа она работает в Кавказском районе. На следующий день отправится в Старомнский.

В пресс-службе краевой администрации заметили, что чаще всего обращения касаются дорог и сферы ЖКХ, а также земельных отношений, соцразвития и медицины. При этом отмечается, что часть обращений удаётся решить сразу — в день их поступления. Обычно в таких случаях речь идёт о просьбах спилить дерево, выкосить траву, отсыпать дорогу гравием и прочих бытовых вопросах.

Сейчас через приёмную прошли уже 1940 человек. Больше всего обращений подали в Ленинградском районе. Там их было 134. На втором и третьем местах Северский район (124) и Геленджик (120).

Этот формат позволяет жителям задать вопросы представителям краевых министерств и ведомств. Возможны подачи обращений лично, по видеосвязи, письменно или запросить выезд на место.