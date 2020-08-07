ЦИК не пропустил на выборы в Челябинской области «Возрождение России» и «Яблоко»

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7 августа 2020, 16:54 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

В ЦИК РФ отклонили жалобы региональных отделений.

Напомним, Избирательная комиссия Челябинской области признала недостоверными около 22% подписей избирателей за партию «Яблоко». Недостоверные подписи нашли и у партии «Возрождение России». Представители партии подали жалобу в Центральную избирательную комиссию. После проверки ЦИК количество недостоверных подписей у «Яблока» снизилось до 19,8%, у «Возрождения России» с 18,1% до 17,28%.

«Этого все равно не достаточно, чтобы пропустить партии на выборы», — сказал член ЦИК Сиябшах Шапиев.

Выборы в Законодательное Собрание Челябинской области пройдут с 11 по 13 сентября 2020 года. В них примут участие девять избирательных объединений: «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР, «За правду!», «Партия пенсионеров», «Партия роста», «Родина» и «Зеленая альтернатива».