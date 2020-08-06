Эксперт объяснил «повышенный интерес» США к Арктике

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6 августа 2020, 19:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФБА "Экономика сегодня"

фото: Арктика, pixabay.com

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин прокомментировал желание Соединенных Штатов начать строительство северного фланга НАТО на территории Арктики.

Константин Блохин считает, что Арктика вызывает интерес многих мировых игроков, поскольку в регионе полно природных ресурсов, где конкуренцию России планирует составить даже Китай. Кроме того, данная территория является самым близким путем для баллистических ракет, поэтому она находится под пристальным вниманием американских военных, добавил эксперт.

«Длительное время Арктика была на периферии американских геополитических интересов. Во время войны в Ираке и Афганистане про нее никто не думал, но роль Арктики начала возрастать с таянием ледников», - пояснил он.

По его словам, на предположении о таянии ледников базируются проект Северного морского пути и ледокольная программа, которая должна обеспечить его круглогодичную работу. Блохин отметил, что американцы заметили, что главной в Арктике является Россия со своим ледокольным флотом: «У США только два ледокола, один из которых не функционирует и служит запчастями для другого».

Однако Трамп готов наверстывать упущенное и строить собственные ледоколы, подчеркнул эксперт. Блохин напомнил, что у США два региона связаны со строительством военно-морского флота и сдерживанием геополитического противника - Арктика, где противостояние с Россией и Южно-Китайское море - с Китаем.