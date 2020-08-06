На Украине расследуют законность избрания Зеленского президентом

Аргументы Недели → Политика 13+

6 августа 2020, 13:44 [ «Аргументы Недели» ]

Члены общественной организации «Обманутые украинцы» обратились в киевский суд с заявлением о признании незаконности съездов президентской партии «Слуга народа». Общественники по факту стартовали процедуру импичмента президента.



Аргументы «Обманутых украинцев» представлены на их сайте. Они считают, что съезд, на котором выдвинули Зеленского в президенты, был организован людьми, не имевшими никакого отношения к политической организации. Суд заявление «Обманутых украинцев» принял к рассмотрению, но ещё никаких комментариев по делу не давал.

Ситуация осложняется расследованием Национального антикоррупционного бюро Украины в отношении судебной системы. Правоохранители проверяют законность всех решений, вынесенных судом за последние годы. Судьи игнорируют вызовы на допросы, уходя в постоянно продлеваемый отпуск.



Эксперты отмечают, что Зеленский не оправдал ожиданий жителей «Незалежной». За последние месяцы его рейтинг упал до рекордных 30%. Президентская партия подвергается постоянной критике.



В Украинском институте исследований экстремизма сообщили, что партия Зеленского попала под удары пророссийских группировок и украинских национальных организаций. Отсутствие собственного стержня в партии не позволяет ей устойчиво воспринимать удары.



