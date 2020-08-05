Жеребьёвка печатных площадей сайта «Аргументы неделi» пройдёт 11 августа

Аргументы Недели → Политика

5 августа 2020, 18:37 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Вниманию избирательных объединений и кандидатов, участвующих в выборах главы администрации (губернатора) Краснодарского края, выборах депутатов городской Думы Краснодара седьмого созыва, выборах депутатов муниципальных образований и глав сельских поселений Краснодарского края, назначенных на единый день голосования – 13 сентября 2020 года.

Жеребьевка по распределению платной площади для размещения агитационных материалов в сетевом издании «Аргументы неделi» (argumenti.ru) между кандидатами на должность главы администрации (губернатора) Краснодарского края, кандидатами в депутаты в городскую Думу Краснодара седьмого созыва, кандидатами в депутаты муниципальных образований и кандидатами на должности глав сельских поселений Краснодарского края состоится 11 августа 2020 года в 11 часов по адресу: г.Краснодар, 2-й Нефтезаводской проезд, 1, 2 этаж.

Заявки на участие в жеребьевке просим подавать заранее.

При себе необходимо иметь документы, подтверждающие полномочия кандидатов в депутаты или их доверенных лиц.