Политологи оценили шансы новых партий на выборах в парламент Челябинской области

Аргументы Недели → Политика 13+

5 августа 2020, 14:30 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Гранада Пресс

По их мнению, в выборной кампании 2020 года сталкиваются два подхода по завоеванию электората: традиционный и модернисткий.

Александр Федотов, кандидат исторических наук, доцент кафедры политических наук и международных отношений ЧелГУ уверен, что агитационная кампания Алексея Текслера носит модернисткий характер. «Она направлена на тех, кто устал голосовать за партийные цвета, — рассуждает он. — Если разрыв по линии «Власть и общество» будет преодолен, Алексей Текслер вполне сможет объединить и повести за собой людей, которые может быть и не готовы сейчас голосовать за «Единую Россию». Напомним, губернатор Челябинской области Алексей Текслер возглавил партийный список партии «Единая Россия» на выборах в Законодательное Собрание Челябинской области. Областной избирком зарегистрировал 9 избирательных объединений, которые будут принимать участие в выборах с 11 по 13 сентября. Это «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР, «За правду!», «Партия пенсионеров», «Партия роста», «Родина» и «Зеленая альтернатива».

По мнению Александра Федотова, один из самых интересных вопросов предвыборной кампании — кто бросит вызов Алексею Текслеру? Он считает, что не стоит ждать серьезного перехода голосов к традиционным партиям.

« Дело в том, что они идут по старым слоганам, которые использовали и в прежних кампаниях пять, десять лет назад. Все те же призывы навести порядок в ЖКХ, вернуть справедливость… Но люди устали ждать выполнения этих обещаний, устали обманываться», — говорит он.

Политолог Андрей Лавров считает, что у многих новых партий нет шансов на победу, потому что нет свежих идей. «По активности посещения первыми лицами, по создаваемому хайпу я бы назвал пока наиболее успешными действия партии «За правду!», — отметил Андрей Лавров.