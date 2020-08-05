Эксперты обсудят политический сценарий Алексея Текслера на выборах в парламент

Аргументы Недели → Политика

5 августа 2020, 08:06 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

На заседании «Экспертного клуба Челябинска», в котором примут участие ведущие южноуральские политологи, общественные деятели, журналисты, будет обсуждаться стратегия Алексея Текслера на выборах в Законодательное Собрание Челябинской области.

«Экспертный клуб Челябинска» — традиционное мероприятие медиахолдинга «Гранада Пресс». В этот раз темой встречи станут выборы в местный парламент 13 сентября 2020 года. Напомним, глава региона возглавил список «Единой России». Помимо него в тройку партии вошли также действующий председатель Заксобрания Владимир Мякуш и областной уполномоченный по правам ребёнка области Евгения Майорова.

Чем удивит избирательная кампания южноуральцев? Каков политический сценарий Алексея Текслера? Какие технология и убеждения он будет принимать для достижения своих целей? Эксперты попытаются ответить на эти вопросы.

Онлайн-трансляция «Экспертного клуба Челябинска» начнется 5 августа в 11.00 в группах социальных сетей изданий «Вечерний Челябинск», «Южноуральская панорама», «Полит74», «ЧелябинскСегодня». Полное видео встречи можно будет посмотреть в ютуб-канале «Гранада ТВ».