МИД РФ осудил нападение исламистов на тюрьму в г. Джелалабад на востоке Афганистана
4 августа 2020, 14:41[ «Аргументы Недели» ]
Министерство иностранных дел России выступило с осуждением нападения «боевиков международной террористической группировки ИГИЛ (запрещено в России), совершенного 3 августа на тюрьму в г. Джелалабад на востоке Афганистана и приведшего к гибели по меньшей мере 29 человек.
«Данный теракт, равно как и недавние атаки группировки в местах массового скопления мирных граждан в других городах страны, свидетельствует о том, что ИГИЛ по-прежнему представляет серьезную угрозу безопасности Афганистана и является значительным фактором дестабилизации обстановки в регионе. Призываем власти ИРА и командование сил США и НАТО, дислоцированных в этой стране, принять целенаправленные, скоординированные и исчерпывающие меры по ликвидации очагов присутствия игиловцев на территории Афганистана», - говорится в заявлении российского дипломатического ведомства.
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