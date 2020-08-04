МИД РФ осудил нападение исламистов на тюрьму в г. Джелалабад на востоке Афганистана

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4 августа 2020, 14:41 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Министерство иностранных дел России выступило с осуждением нападения «боевиков международной террористической группировки ИГИЛ (запрещено в России), совершенного 3 августа на тюрьму в г. Джелалабад на востоке Афганистана и приведшего к гибели по меньшей мере 29 человек.

«Данный теракт, равно как и недавние атаки группировки в местах массового скопления мирных граждан в других городах страны, свидетельствует о том, что ИГИЛ по-прежнему представляет серьезную угрозу безопасности Афганистана и является значительным фактором дестабилизации обстановки в регионе. Призываем власти ИРА и командование сил США и НАТО, дислоцированных в этой стране, принять целенаправленные, скоординированные и исчерпывающие меры по ликвидации очагов присутствия игиловцев на территории Афганистана», - говорится в заявлении российского дипломатического ведомства.