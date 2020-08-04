Дегтярев назначит зампредом правительства Хабаровского края московского чиновника

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4 августа 2020, 13:05 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края объявил, что назначит зампредом регионального правительства по социальным вопросам начальника управления делами и координации деятельности департамента здравоохранения Москвы Евгения Никонова.

Дегтярев уже представил Никонова оперативному штабу по борьбе с распространением коронавируса.

- Он займет должность заместителя председателя правительства края по социальным вопросам. В ближайшее время я подпишу соответствующее распоряжение. Евгений Леонидович работал начальником управления в департаменте здравоохранения Москвы»,— написал новый временный глава региона на своей страничке в Instagram.

Он также добавил, что Никонов окончил ДВГМУ (Дальневосточный медицинский университет) и работал в крае в системе здравоохранения.

- Возвращаем ценного специалиста в родную гавань! – подытожил Дегтярев.

Отметим, что это второе назначение, сделанное Дегтяревым на должности врио губернатора. Перед этим он сменил первого заместителя председателя правительства края, поставив на этот пост главу аппарата комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Александра Никитина. Ранее Дегтярев возглавлял этот комитет.