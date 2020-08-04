Выборы в регионе. Нас ждут сюрпризы

Аргументы Недели → Политика

4 августа 2020, 10:51 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Владимир Филичкин ]

На приближающихся выборах в ЗСО, 13 сентября, жители Челябинской области должны будут выбрать 60 депутатов. Из них половину — по партийным спискам. Известно, что голосование будет идти три дня — с 11 по 13 сентября. Такое решение принял ЦИК РФ. По партийным спискам к выборам в регионе допущены партии: «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР, «За правду!», Партия пенсионеров, Партия роста, «Родина» и «Зеленая альтернатива».

Председатель избирательной комиссии Челябинской области Сергей Обертас:

- Выборы, на мой взгляд будут интересные. Избиратели смогут в полной мере почувствовать вкус настоящей политической борьбы. Увидеть, что сменяемость и обновление законодательного органа власти действительно зависит от их свободного волеизъявления.

- Как правоприменительный орган, мы просто обязаны выполнять те правила, которые нам устанавливает законодатель. В частности, должны расширить возможности для безопасного голосования, связанные с продолжающейся эпидемией коронавируса. В проведении досрочного голосования мы склоняемся к двум возможностям его проведения. Когда избиратель приходит к нам на избирательный участок. И когда мы приходим к нему по его заявке. И в том, и в другом случае предполагается контроль со стороны наблюдателей от партий и кандидатов в депутаты ЗСО. Чтобы избиратель не оставался наедине с членами избиркомов...

Несмотря на большое разнообразие политических партий, с 2003 года в Российской Федерации сложилась непростая ситуация, когда практически одна фракция способна влиять на жизнь в стране, являясь реальной политической силой.

Считается, что с появлением «Единой России» в стране укоренилось новое понятие — «партия власти», так как именно члены данной партии представляют собой реальное большинство в федеральном парламенте, в представительных органах в регионах.

Поэтому, не может не радовать то, что сегодня складывается весьма интересная картина на политическом поле, и, кстати, не только в Челябинской области. Еще до объявления всех выборов в стране, вдруг появилось сразу несколько новых партий.

И очень похоже, что у привычной четверки, которая традиционно получала все мандаты в ЗСО, появились серьезные проблемы со стороны объявившихся в регионе новых политических сил.

Председатель избирательной комиссии Челябинской области Сергей Обертас

У каждого избирателя, свой кандидат

Сегодня, налицо действительно большая конкуренция среди политических игроков. Девять активных партий на Южном Урале, это новая схема, сменившая ужепривычную - «две плюс две». Вполне очевидно, что так называемые «малые партии» будут потихонечку, но достаточно решительно откусывать голоса, обычно отдаваемые за «крупняков». А те, соответственно, будут защищаться от действий новичков. И поскольку это все будет происходить на публичном политическом поле, то от этой предвыборной борьбы ожидается заметное оживление в застоявшейся в последнее время общественно-политической жизни региона.

Ситуация меняется буквально на глазах. Так, к примеру, партия «За Правду!» на сегодняшний день имеет ту же самую риторику, по сути, которую исповедует достаточно большая часть патриотического населения, поддерживающего Единую Россию. Со всеми вытекающими отсюда последствиями…

И вполне очевидно, что «Зеленая альтернатива» на знаменах которой симпатичный котик с картины Васи Ложкина, в предвыборных баталиях будет выступать с критикой действий власти, связанных с непростой экологической ситуацией, сложившейся в регионе. Скорее всего, зеленые, ставку в борьбе, собираются делать на наиболее отзывчивую молодежь Челябинска и семейные пары 30-35 лет…

Поэтому, любые разговоры о спойлерстве, о том, что новые партии — это проект Кремля, скорее всего, надуманы диванными критиками и аналитиками. И нас ожидает действительно конкурентная политическая борьба…

Незыблемая достаточно долгое время, политическая четверка - Единая Россия, КПРФ, Справедливая Россия и ЛДПР заметно ослабляет свои позиции. Они явно приелись избирателю. И именно поэтому новые лидеры общественного мнения, которые это сегодня остро чувствуют, выходят в политическое поле уже под новыми политическими вывесками, и с новыми программами.

Что это сегодня значит? Это значит, что, по сути, у челябинского избирателя появился долгожданный выбор. Разнообразие новых лидеров и выдвигаемых ими программ. Которые, кстати стоит почитать. Сегодня у населения есть реальная альтернатива — возможность выбора одной из двух или более исключающих друг друга возможностей. Причем альтернатива не, только зеленая, но и, к примеру, новая левая, такая как партия «За правду!». Заправдинцы несомненно леваки. Это абсолютно точно. Они активно разворачиваются на левом политическом поле. На их знаменах заявлена борьба за правду и справедливость. И у них в программе есть достаточно конкретные и интересные предложения, в отличие от других справедливых партий к примеру. Такие, как детский миллион, о справедливом перераспределении налогов…. С десяток, пожалуй, наиболее интересных наберется...

Есть и левоцентристская «Родина», которая, по сути, сегодня, претендует на объединение всех патриотических сил.

Или вот, партия прямой демократии. Новую Партию прямой демократии сегодня все чаще называют не иначе, как «партия танчиков». Вдохновитель движения Вячеслав Макаров еще недавно занимал пост директора по продукту World of Tanks компании Wargaming.net. World of Tanks — многопользовательский танковый онлайн-симулятор, успешная мировая игра. Только в России в нее играют порядка трех миллионов человек.

Мне конечно любопытно, почему они не зашли в Челябинскую область, в легендарный Танкоград. Ведь, очевидно же, что интересно им было бы здесь развернуться. Но не захотели. Не поверили в поддержку суровых челябинских избирателей?

Это и партия «Новые люди», так называемая в народе - партия Фаберлик. Потому, что она основана на принципах сетевого маркетинга. Неожиданно и непредсказуемо…

Политическая борьба в регионе обостряется буквально на глазах. Так, «Родина» сейчас начинает все активнее работать на привычном электоральном поле Справедливой России. И она возрождается уже в новом качестве. Выходит, из небытия. Причем это очень заметно, не только по Челябинской области. Это видно уже по всем регионам России. И явно свидетельствует о серьезности намерений ее организаторов…

Сергей Миронов похоже отработал свой карт-бланш - неограниченные полномочия, предоставленные ему доверителем. Когда-то, когда Справедливую Россию только-только придумал Владислав Сурков, как политический противовес левой идее и центристским партиям в стране, у Миронова действительно был достаточно большой кредит доверия. К сожалению, он его заметно растерял. Похоже, он даже не имеет определенной предвыборной программы, не имеет конкретной электоральной группы, которая поддерживала бы именно Справедливую Россию. Многие федеральные эксперты говорят о том, что дни Справедливой России, явно сочтены. Их электорат скорее всего разойдется по партиям, как раз левого толка. Я имею в виду «Родину», «За Правду!», Партию пенсионеров.

К сожалению, через этап сбора подписей в Челябинской области не прошла партия «Яблоко». Это, скорее всего, может говорить об очевидной незрелости регионального «Яблока». Вроде бы как эта партия с большим опытом. Но они настолько привыкли считать себя оппозицией, что их сдача подписей с большим количеством брака, очень похожа на «политический самострел» в безвыходной предвыборной ситуации. Яблочники, судя, по всему понимали, что не пройдут на этих выборах в ЗСО. Им, похоже, даже некого было выдвинуть, достойным кандидатом в депутаты ЗСО. И поэтому можно предположить, что они сами специально сделали, или сознательно допустили необычайно высокий процент «плохих» подписей, понимая, что так их точно не пропустят на выборы. Скажете, зачем им это нужно? Не для того конечно же, чтобы в политической борьбе поучаствовать и победить, а для того, чтобы использовать привычный прием оппозиционеров, громче всех кричать: «а, нас в парламент не пущают, зажимают оппозицию…» ну, и так далее.

Среди политических технологов это и называется «политическим самострелом». Когда сами себе в ногу стреляют…

Обновление неизбежно

Но давайте пройдем теперь по «парламентским» партиям в регионе:

ЛДПР, конечно же, имеет в области свой базовый электорат. Это люди, которые любят и верят Владимиру Жириновскому. По существу, это партия одного человека. И вот пока есть Жириновский, существует и электорат ЛДПР. Сейчас, когда у ЛДПР в Хабаровске возникли серьезные проблемы, я думаю, что все федеральные политические и политологические ресурсы ЛДПР, которые только возможно напрячь, уйдут на разрешение горячей ситуации в Хабаровске. Потому, что там «соколам Жириновского» срочно нужно гасить разгоревшийся пожар. И может быть там то, в ближайшее время, и будет самое главное поле битвы ЛДПР. На все остальные регионы у Владимира Вольфовича просто не хватит сил и времени.

Коммунисты в Челябинской области на редкость очень спокойные люди, вероятнее всего это связано с тем, что у нас конечно же есть их электорат, который привычно ностальгирует по временам СССР, но он очень небольшой. Потому, что Челябинск очень сильно вырос и изменился после распада Великой державы. Он вырос технологически. Вырос индустриально, может быть в меньшей степени. Но вырос как город, как мегаполис, претендующий на современность. Поэтому-то коммунисты у нас на Южном Урале спокойные. Судя по всему, они понимают, что им тут расти просто некуда. Да и зачем это им?

Что касается эсэров, в регионе есть всего один человек, который пользуется определенным доверием населения. Это правда. Но надо напомнить о том, что Валерий Гартунг, не связан пуповиной со Справедливой Россией, а политический деятель, отпочковавшийся из породившей его партии пенсионеров. И, по сути, сила эсэров сегодня в регионе, не в идеологии справедливороссов, а в том, что Гартунг привел с собой в СР крепких людей. Тех, кого он забрал, уходя, из Партии пенсионеров. Как утверждает информационное агентство «Ура ру» «лидера челябинских эсеров, депутата Госдумы Валерия Гартунга просят вернуться в Российскую партию пенсионеров. Гартунг, как всем известно, был в числе ее основателей. По словам инсайдеров, это предложение обсуждается на уровне Москвы. Якобы Кремль заинтересован в харизматичных региональных лидерах перед кампанией по выборам в Госдуму. Учитывая, что «СР» по России, за исключением Челябинской и Астраханской областей, не имеет хороших позиций, Гартунг всерьез подумывает над этим предложением».

Что касается Единой России в регионе, у нее шансы, как это не странно, связаны с высоким рейтингом лидера списка. Алексей Текслер зашел в партию с абсолютно четким техническим заданием для себя. Он заметно обновляет региональное ЕДРо. И это, заметно, по всем его действиям. По тому, как он общается с людьми. Скольких, не оправдавших доверия, он, мягко говоря, уже отстранил от партийной работы. Более того, в минувший вторник Текслер начал «Большую инспекцию», по всем территориям области. И в каждой, он, будет посещать, в том числе, и первичную ячейку Единой России. И скорее всего, не просто для того, чтобы поговорить с хорошими людьми за жизнь, а для того, чтобы разобраться на месте, какое из отделений работает хорошо, а какое не очень. И главное почему? Времени до выборов у него осталось немного. Но Текслер, похоже, не меряет свою жизнь выборными компаниями. Складывается впечатление, что если он приходит куда-то, то приходит в серьез и надолго. И это касается не только Челябинской области, но и судя по всему и Единой России. Которую в регионе он собирается перестраивать долго и серьезно. И эта перестройка, скорее всего не закончится 13 сентября. Очень заметно, что губернатор занимается решением конкретных вопросов. Судя по всему, у Текслера задача не выполнения, каких-то разовых проектов, а долгого и планомерного развития региона и ведущей партии в том числе.

И сейчас, когда начинается «Большая инспекция», он, по нашим сведениям, будет инспектировать все местные отделения Единой России. И будет, скорее всего, объяснять партийцам, что Единая Россия, сегодня, это вовсе не синекура, в которую они вступили, и отныне, и навсегда, могут жить безбедно. Единая Россия, по Текслеру, это как раз, то место, где люди должны работать. И он намерен претворять это в жизнь. Интересно, удастся ли ему это сделать…

Альтернатива все же есть

Что касается «малых» партий. «За Правду!», понятно, что эта партия, тоже построена по принципу ЛДПР, на одном лидере. Это Захар Прилепин. И прилепинцы, явно, работают на поле патриотическом.

Для тех, кто радел за «Яблоко», прежде всего у правых либералов, альтернатива на выборах все-таки есть. И это как раз «Зеленая альтернатива». Потому, что это, во-первых, экологическая партия. Но это партия еще и либеральная. Это партия, которая несет в себе явный правый отблеск. Будем говорить себе честно, что у этих людей сегодня есть возможность взять в свои руки и экологическую и либеральную повестку в регионе.

Партию пенсионеров можно конечно достаточно объективно назвать профсоюзом пенсионеров. За нее чаще всего голосуют именно люди определенного возраста. Они верят ее лидерам, и надеются, что те сумеют помочь им разрешить накопившиеся многочисленные проблемы. А пенсионеров в области немало…

Сегодняшняя «Родина» — это во многом, некий современный заменитель Справедливой России на федеральном уровне. Она сейчас получает в масштабах всей страны явный кредит доверия. И, начинает развиваться в новом качестве. А Справедливая Россия скорее всего будет терять позиции.

Есть достаточная вероятность того, что и зеленые и «заправденцы» возьмут уже в этом году, как минимум, по одному мандату в ЗСО. А может быть и не по одному…

Несомненный интерес и интрига для населения в этой кампании уже есть. И это в минувшие дни было связано с приездом в Челябинск Захара Прилепина. По сути, приезд раскрученного писателя, уже событие для региона, для избирателей и населения вообще. Сегодня Прилепин многими считается великим писателем. Его почитатели утверждают, что у него есть и слог, и умение выстраивать образы. Что его стоит читать…. Его иногда называют даже новым Федором Достоевским. И при этом при всем, он, конечно же, не только писатель. Очень интересно будет наблюдать за его становлением как политического деятеля, как интеллигентного лидера общественного мнения….

«Зеленая альтернатива», еженедельно придумывает какие-то акции, прихорашивая при этом Челябинск, приглашая сюда интересных людей, организуя в регионе по-настоящему независимую экологическую работу. Это хорошая, планомерная деятельность по развитию экологически запущенного региона. И если эта работа и активность сохранятся и после выборов, Челябинская область от этого только выиграет.

Говорят, что предвыборную кампанию следующего цикла надо начинать на следующий день после окончания голосования. А новым политическим партиям предстоит очень большой и серьезный экзамен на предстоящих выборах в Государственную Думу. И если они пройдут в ЗСО, то им обязательно надо будет себя там проявить уже на протяжение последующего полугода, а может быть и чуть больше…. Обязательно. Без этого никак. Успокоиться им просто не дадут.

Председатель Законодательного Собрания Челябинской области Владимир Мякуш:





- На самом деле все выборы — это очередной экзамен для политической элиты региона.

И мы предвидим большую и реальную конкуренцию среди девяти политических партий, сумевших собрать необходимые подписи.

От этих выборов должен выиграть рядовой избиратель.

Обновление состава ЗСО в этом году будет обязательно. На сегодня уже известно, что 15 действующих депутатов ЗСО не идут на выборы.