Советовавший меньше питаться россиянам депутат указал в декларации доход в четыре копейки

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3 августа 2020, 14:39 [ «Аргументы Недели» ]

фото: декларация, pixabay.com

Депутат Свердловской области Илья Гаффнер, получивший в 2015 году скандальную известность в СМИ, предоставил декларацию за 2019 год с доходом в размере 0,04 рубля. Тогда чиновник предложил россиянам «задуматься о собственном здоровье и меньше питаться», если не хватает денег на продукты.

Однако в опубликованной на сайте регионального парламента декларации также указано, что Гаффнер является владельцем квартиры площадью 66,6 квадратных метров. Кроме того, у его трех несовершеннолетних детей находятся в пользовании по одной квартире площадью от 80 до 239 кв. м.

Напомним, что в 2017 году Арбитражный суд Свердловской области выделил 10,6 тыс. рублей в месяц на содержание признанного банкротом депутата Ильи Гаффнера.