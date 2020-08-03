Советовавший меньше питаться россиянам депутат указал в декларации доход в четыре копейки
3 августа 2020, 14:39[ «Аргументы Недели» ]
Депутат Свердловской области Илья Гаффнер, получивший в 2015 году скандальную известность в СМИ, предоставил декларацию за 2019 год с доходом в размере 0,04 рубля. Тогда чиновник предложил россиянам «задуматься о собственном здоровье и меньше питаться», если не хватает денег на продукты.
Однако в опубликованной на сайте регионального парламента декларации также указано, что Гаффнер является владельцем квартиры площадью 66,6 квадратных метров. Кроме того, у его трех несовершеннолетних детей находятся в пользовании по одной квартире площадью от 80 до 239 кв. м.
Напомним, что в 2017 году Арбитражный суд Свердловской области выделил 10,6 тыс. рублей в месяц на содержание признанного банкротом депутата Ильи Гаффнера.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.