В МИД РФ предупреждают о возможности возвращения времен холодной войны

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1 августа 2020, 21:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press, здание МИД РФ

Попытки стран добиться военного превосходства в Европе могут привести к такой же ситуации, которая сложилась во времена холодной войны, считает заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

"Вопрос, я думаю, заключается в том, что рано или поздно должно прийти понимание, что такая политика, которая не опирается на уважение законных интересов всех государств региона ОБСЕ, контрпродуктивна. Любые шаги, которые противоречат этой логике, подрывают европейскую безопасность и подрывают безопасность тех стран, которые пытаются добиться сегодня военного превосходства. Этого они не добьются, но могут добиться ситуации, схожей с временами холодной войны, со всеми издержками для их собственной безопасности", - сказал он.

Замглавы МИД РФ считает, что заложенные Хельсинским актом принципы, в том числе о неделимости безопасности и невмешательства во внутренние дела, сохраняют свою актуальность в нынешней Европе.