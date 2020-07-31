Принят 321 закон: пандемия пошла на пользу регионам и парламенту

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31 июля 2020, 16:57 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Весенняя сессия у парламентов всех уровней выдалась не стандартной – период пандемии внес свои коррективы. Поэтому и итоги работы за этот период оцениваются отдельно, не в обычном порядке

Депутаты Государственной Думы подвели итоги весенней сессии 2020 года. Парламентарии рассмотрели 621 законопроект и приняли 312 законов. По сообщению «МК», главы фракций Госдумы на итоговом заседании сошлись во мнении, что сессия была непростой, но насыщенной событиями и эффективной.

Поправки в Конституцию, пандемия, коронакризис – народным избранникам пришлось реагировать на новые вызовы и поддерживать правительство быстрым принятием законов.

«Действительно, текущий год полон событий, а весенние сессии парламентов всех уровней выпали на тяжелый период пандемии. Конечно же, практики работы в таких условиях или уже наработанных решений не было, поэтому было интересно анализировать происходившие процессы, реакции депутатов и их работу с региональными властями», − отметил редактор «ФедералПресс» по регионам Южного и Северо-Кавказского федеральных округов Андрей Гусий.

По инициативе «Единой России» внесены такие изменения как запрет на списание десятитысячных выплат на детей за долги, рассрочка по выплате кредитов, страховых взносов и займов для пенсионеров, а также малого и среднего бизнеса.

Оперативно были подготовлены и приняты в первом чтении поправки в Трудовой кодекс об удаленной работе. В сессию было внесен ряд законов, направленных на укрепление семейных ценностей и благосостояния семей с детьми. Среди таких законопроектов – поправки «Единой России» об изменении программы маткапитала и его индексации. Поправки продлевают действие программы до 31 декабря 2026 года с ежегодной индексацией.

Принят также законопроект об использовании материнского капитала при покупке жилья с помощью эскроу-счетов. Теперь у семей появится возможность направлять средства маткапитала на приобретение строящегося жилья через счета эскроу, которые пришли на смену договорам долевого строительства. Кроме того, документ предполагает создание в регионах фондов для достройки проблемных жилых объектов, которые будут финансироваться Фондом защиты прав дольщиков, средствами федерального и регионального бюджетов, а также муниципалитетов.

К уже принятым инициативам «Единой России» может добавиться и законопроект фракции КПРФ о гарантиях прав молодых семей на жилище. Пока документ лишь принят к рассмотрению, но он подразумевает сохранение права россиян пользоваться программами для молодых семей после достижения возраста 36 лет (раньше был порог в 35 лет). В ЛДПР подготовили предложение о досрочной пенсии для женщин, имеющих звание «Мать-героиня». Если инициативу одобрят, матери-героини могут засчитывать в стаж период по уходу за всеми детьми.

«Первое, на что хотелось бы обратить внимание – скорость принятия решений. Я здесь не говорю о том, что было много внеплановых заседаний, хотя это тоже отрадно. Надо понимать, обычно принятие какого-либо закона занимает значительное количество времени, в том числе и из-за традиционных споров между партиями. В период пандемии все прошло иначе», − рассказал Андрей Гусий.

Аналогичная схема работы велась и на уровне субъектов. По словам редактора «ФедералПресс», региональные парламенты, например, Ростовской области, Краснодарского края и Адыгеи не просто оперативно принимали решения, но и отправляли предложения своим коллегам на федеральный уровень, многие из которых были приняты. Иными словами, велась работа не на статистику – быстро приняли и все – была планомерная работа на перспективу. Опять же, в регионах были забыты политические интриги – все сплотились для решения поставленных задач.

Сложная обстановка была и у губернаторов, которым приходилось фактически балансировать между сохранением экономики и здоровьем граждан, принимать единственно верное решение. После передачи полномочий по принятию решений о снятии ограничений главы регионов фактически стали ответственными за происходящее. Депутаты Госдумы, региональных парламентов работали в тесной связке с правительствами регионов и городов. В каждой ситуации вырабатывались индивидуальные решения.

«Ситуация на юге была особенно сложной, отличалась от многих регионов, – здесь особо развиты туристический сектор и сфера обслуживания, которые наиболее пострадали в период ограничений. К слову, множество предложений по поддержке этих отраслей, представленные депутатами от южных регионов, легли в основу мер поддержки правительства.

Если оценивать пандемию в общем, то она пошла на пользу парламентам и регионам. Наблюдалась слаженная и активная, продуктивная работа на всех уровнях. Надеюсь, такой темп работы останется, регионы сделают выводы, уберут излишний бюрократизм», − заключил Андрей Гусий.