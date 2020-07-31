На одно место в городском собрании Сочи претендуют четыре человека

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31 июля 2020, 15:58 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Фото: Gazdep.ru

В Сочи завершился прием документов кандидатов в депутаты городского собрания нового созыва. Об этом сообщает пресс-служба мэрии курорта.

По данным на день завершения приема заявлений, о своем намерении участвовать в выборах сообщили 209 человек. Вместе с тем, как уточняют в сочинской мэрии, в городском собрании работают 50 депутатов.

По предварительным данным, желающие быть избранными в городское собрание Сочи распределились следующим образом. Большинство претендентов на депутатские кресла (а это 126 человек из 209, подавших заявления) – самовыдвиженцы. Кроме них, в выборах будут участвовать представители шести политических партий. 38 человек пойдут на выборы от «Единой России», 24 кандидата в горсобрание – представители КПРФ, от ЛДПР за места в горсобрании поборются 16 кандидатов, от «Справедливой России» – 2 кандидата, от партии «Яблоко» – 7 кандидатов и от партии «Пенсионеры за справедливость» – один кандидат.

Решение о регистрации кандидатов сочинский избирком примет не позднее 7 августа, уточнили в мэрии курорта.