Юрий Бурлачко назвал приоритеты корректировки краевого законодательства

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30 июля 2020, 15:10 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

— В режиме постоянного взаимодействия с членами рабочей группы мы будем работать над совершенствованием российского законодательства. Сейчас готовится план законопроектной работы, – сказал, открывая заседание, сопредседатель группы, депутат Госдумы Павел Крашенинников.

Он обратил внимание на то, что только после принятия федеральных законов в целях обеспечения принципа единства публичной власти можно будет вносить корректировки в региональные уставы и конституции. Этой работой надо заниматься планомерно, прорабатывать поправки в соответствующих рабочих группах с привлечением специалистов в области права и представителей общественности. По вопросу реализации конституционного принципа защиты территориальной целостности в своем выступлении высказался еще один сопредседатель группы, сенатор Андрей Клишас.

Сопредседатель группы, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ Талия Хабриева отметила:

— Планирование законодательной деятельности – в ряде субъектов такая работа уже началась, сформированы рабочие группы. Приморский и Краснодарский край начали проводить аудит правовой базы. Надо распространить это на все субъекты.

Ею названы три главные задачи, которые должны ставить перед собой рабочие группы: аудит правовой базы, планирование законодательной деятельности и помощь субъектам при подготовке корректирующих актов. — На сегодняшнем заседании рабочей группы наш регион наряду с Приморским краем был назван в числе субъектов, приступивших к аудиту действующей законодательной базы. В ходе ее инвентаризации мы определили ближайшие приоритеты по приведению регионального законодательства в соответствие с федеральным. Но ставить рекорды в этом вопросе считаю абсолютно неуместным. Будем действовать системно и последовательно, используя ресурс сформированной нами соответствующей комиссии. Чтобы обеспечить стандартизацию всех требований, необходимо дождаться обновления федерального законодательства, – подчеркнул спикер ЗСК, член рабочей группы Юрий Бурлачко.