Мэр города Владимира Ольга Деева ушла в отставку

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29 июля 2020, 13:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: vladimir-city.ru

Ольга Деева, фото с сайта vladimir-city.ru

Глава города Владимира, председатель горсовета Ольга Деева сегодня ушла в отставку по собственному желанию. Глава администрации города Андрей Шохин сделал важное заявление, сообщив, что он претендует на пост градоначальника.

Деева объявила о досрочном прекращении своих полномочий по собственному желанию на сессии Совета народных депутатов города Владимира. Она выразила благодарность коллегам-депутатам и сотрудникам мэрии за пять лет совместной работы и напомнила, что ранее уже говорила владимирцам о намерении завершить деятельность в должности главы города.

Она попросила удовлетворить свое заявление без отлагательств, потому что у новых депутатов горсовета, которых предстоит избрать в сентябре, не будет времени на раскачку и длительный переходный период, - сообщает пресс-служба органов местного самоуправления Владимира.

Андрей Шохин сообщил, что через полтора месяца жители города Владимира сформируют новый Совет народных депутатов 28-го созыва на прямых, конкурентных выборах. И только они вправе избирать главу Владимира в интересах города и горожан.