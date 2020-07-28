Политолог высказался о легитимности выборов в Челябинской области

Аргументы Недели → Политика 13+

28 июля 2020, 14:14 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

В рамках проекта «Экспертный клуба Челябинска» состоялась заочная дискуссия на тему нарушения избирательного законодательства и политической конкуренции.

Должна ли избирательная комиссия в угоду демонстрации политической конкуренции регистрировать партии кандидатов с явным нарушением избирательного законодательства? На ответ вопрос ответил челябинский политолог Александр Мельников.

«Решения комиссии, идущие вразрез с требованиями избирательного законодательства, заложили бы куда большую мину под легитимность выборного процесса, чем некоторое сокращение списка партий и кандидатов, включенных в избирательный бюллетень, — цитирует Александра Мальникова агентство «Полит74». — Это путь к деградации и развалу института выборов».

В качестве примера политолог рассказывает о ситуации, сложившейся вокруг регистрации партии и кандидатов на выборы в Законодательное Собрание Челябинской области, которые состоятся с 11 по 13 сентября этого года. Напомним, регистрацию прошли 9 избирательных объединений.

«В каждом из 30 одномандатных округов – по нескольку оппозиционных кандидатов, — рассуждает Алесксандр Мельников. — Зачем поощрять беззаконие, если есть множество разных партий и кандидатов, проходящих этап регистрации без сколь-нибудь значимых нарушений?» .

По его мнению, политический шантаж никогда не приносил результатов. «Тот информационным шум, который сейчас пытается создать челябинское «Яблоко», скептически воспринимается даже в оппозиционной среде», — подчеркнул политолог.

Председатель избирательной комиссии Челябинской области Сергей Обертас отметил, что в своей работе он и его сотрудники руководствуются исключительно законом о выборах. Существует перечень оснований для отказа в регистрации. К тому же решение комиссии можно обжаловать в суде.