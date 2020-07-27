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Следите за брошами и значками на пиджаках политиков

, 13:09 [ «Аргументы Недели» ]

Следите за брошами и значками на пиджаках политиков

На одежде политиков, чиновников и других публичных людей часто можно заметить бестиарный код.

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина использует броши в зависимости от темы выступления и состояния отечественной экономики. В начале года на пресс-конференции по ключевой ставке Набиуллина присутствовала с брошью в виде белой птицы с чёрным хохолком. На мероприятии говорили, что брошь символизирует весну, новую жизнь и удачу.

На мартовской конференции Набиуллина продемонстрировала другую брошь: большая красная неваляшка. Ключевая ставка по итогам конференции была оставлена без изменений. Возможно, неваляшка символизировала непоколебимость Центрального банка, стойкость перед любыми невзгодами.

В апреле председателя Центробанка можно было увидеть с брошью в виде домика с трубой. Во время пресс-конференции Набиуллина призывала всех оставаться дома. Через месяц в качестве сигнала на одежде был голубь. В скором времени ключевая ставка была снижена до рекордных 4,5% годовых.

Финансовые блогеры советуют следить за брошками, так как на последнем заседании Набиуллина показала брошь в виде буквы V с подковой. Буква символизирует падение экономики.

Влиятельные особы давно перешли на невербальный способ общения. В своё время поводами для интерпретаций событий были броши королевы Елизаветы II. Украшения позволяют придать событиям дополнительный смысл и передать определённую информацию оппонентам.

ПВ

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