Следите за брошами и значками на пиджаках политиков

Аргументы Недели → Политика 13+

27 июля 2020, 13:09 [ «Аргументы Недели» ]

На одежде политиков, чиновников и других публичных людей часто можно заметить бестиарный код.



Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина использует броши в зависимости от темы выступления и состояния отечественной экономики. В начале года на пресс-конференции по ключевой ставке Набиуллина присутствовала с брошью в виде белой птицы с чёрным хохолком. На мероприятии говорили, что брошь символизирует весну, новую жизнь и удачу.



На мартовской конференции Набиуллина продемонстрировала другую брошь: большая красная неваляшка. Ключевая ставка по итогам конференции была оставлена без изменений. Возможно, неваляшка символизировала непоколебимость Центрального банка, стойкость перед любыми невзгодами.



В апреле председателя Центробанка можно было увидеть с брошью в виде домика с трубой. Во время пресс-конференции Набиуллина призывала всех оставаться дома. Через месяц в качестве сигнала на одежде был голубь. В скором времени ключевая ставка была снижена до рекордных 4,5% годовых.



Финансовые блогеры советуют следить за брошками, так как на последнем заседании Набиуллина показала брошь в виде буквы V с подковой. Буква символизирует падение экономики.



Влиятельные особы давно перешли на невербальный способ общения. В своё время поводами для интерпретаций событий были броши королевы Елизаветы II. Украшения позволяют придать событиям дополнительный смысл и передать определённую информацию оппонентам.



