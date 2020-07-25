МИД Латвии призвал российских коллег начать оценку ответственности советского режима

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25 июля 2020, 13:36 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

Министерство иностранных дел призвало российских коллег отбросить «сталинско-брежневский» подход и начать объективную оценку ответственности советского режима.

МИД Латвии выступил с официальным сообщением в связи с попытками России отрицать и сфальсифицировать оккупацию и аннексию стран Балтии в 1940 году.

МИД Латвии отметил, что правящие круги России в своих комментариях продолжают распространять ложь о насильственной инкорпорации Латвии, Литвы, Эстонии в состав СССР 80 лет назад. Министерство иностранных дел Латвии заявило, что позиция страны об оккупации и противозаконной аннексии основана на правовых актах с конституционной силой, и в них законодатель выразил мнение народа Латвии. В латвийском обществе царит широкое единогласие по поводу оценки событий 1940 года.

«Суверенная воля народа была сфальсифицирована на поддельных выборах. Это было возможно, так как гитлеровская Германия и сталинский СССР отрицали преступную сделку - пакт Молотова-Риббентропа – разделив таким образом Европу на сферу влияния и вызвав Вторую мировую войну», - говорится в обращении.

Комментарии специально для «Аргументы Недели» латвийского политолога Яниса Григалиса: «Совершенно доказано, что выборы в Сейм в 1940 году прошли в недопустимых условиях: давление, люди не смогли высказать свое мнение. Не было свободной воли народа. Есть мнение России, что 97% латвийских избирателей отказались от своей независимости в пользу СССР. Глупость! Как могла небольшая Латвия тогда противостоять СССР? Территория Латвии необходима была Сталину. Латвия граничит и с Европой, и с Россией! Кстати, в Латвии этим процессом руководил ставленник Сталина – Анатолий Вишинский, который причастен к организации репрессий. То, что Россия не говорит истину о тех временах наводит на мысль, что есть далеко идущие внешнеполитические планы».